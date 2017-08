POL-OG: Ottenhöfen - Kollision zwischen Lkw und Bus

Ottenhöfen (ots) - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens und eines unbesetzten Linienbusses ist am Dienstagvormittag auf der L 87 Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8 000 Euro entstanden. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges war auf seinem Weg in Richtung Furschenbach kurz vor 12 Uhr in einer Linkskurve so weit in den Gegenverkehr geraten, dass ein in Richtung Ottenhöfen steuernder Busfahrer durch eine ausweichende Lenkbewegung mit der Leitplanke zusammenstieß. Verletzt wurde niemand.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell