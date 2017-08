POL-OG: Gaggenau - Farbschmierereien

Gaggenau (ots) - Noch Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag zwei Verteilerkästen, eine Grundstücksumfriedung und einen Unterstellplatz für Mülltonnen im Wiesenweg mit Schriftzügen versehen. Durch die in roter Farbe angebrachten Zeichen dürfte ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro entstanden sein. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen gegen die Verfasser der in Anglizismen gekleideten und gegen die Polizei gerichteten Beleidigungen aufgenommen.

