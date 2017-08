POL-OG: Oberkirch - Auf Bargeld abgesehen

Oberkirch (ots) - Ein Unbekannter betrat am Montagvormittag über eine Terrassentür den Aufenthaltsraum einer Holzbau-Firma in der Raiffeisenstraße. Dort galt seine Aufmerksamkeit zwei abgestellten Taschen, aus denen der unerwünschte Besucher zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr zwei Geldbeutel mit Bargeld, Scheckkarten und ein Smartphone an sich nahm. Die Geldbörsen konnten später im grünen Dickicht neben einer angrenzenden Firma aufgefunden werden. Vom Bargeld und dem Smartphone fehlt aber weiterhin jede Spur. Möglicherweise steht mit dem Diebstahl ein 40 bis Jahre alter Mann mit rot-braunen, ergrauten und nach vorne gekämmten Haaren, einem ovalen Gesicht und zirka 180 Zentimeter Körpergröße in Verbindung. Der bislang Unbekannte trug ein schwarzes T-Shirt und eine graue Hose, ähnlich einer Arbeitshose. Hinweise in dieser Sache nehmen die Beamten des Polizeipostens Oberkirch unter der Telefonnummer: 07802/7026-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell