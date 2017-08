POL-OG: Rastatt - Ford gegen Ford

Rastatt (ots) - Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Dienstagvormittag in der Königsberger Straße zu einer Kollision zwischen zwei Ford-Fahrern. Eine 25 Jahre alte Frau fuhr hierbei mit ihrem Wagen vom Richard-Wagner-Ring in die Königsberger Straße ein und stieß dort mit dem bevorrechtigten Ford eines 70-Jährigen zusammen. Zur Reparatur der Fahrzeuge müssen ungefähr 2.000 Euro aufgebracht werden. Verletzt wurde niemand.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell