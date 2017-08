POL-OG: Muggensturm - Aufgefahren

Muggensturm (ots) - Rund 5.000 Euro Sachschaden resultierten aus einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag an der Kreuzung der K3737 zur L67. Der 22 Jahre alte Fahrer eines 3,5-Tonners fuhr aus Unachtsamkeit einem an der Ampel wartenden BMW eines 55-Jährigen auf. Der BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell