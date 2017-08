POL-OG: Offenburg - Radfahrer übersehen

Offenburg (ots) - Beim Abbiegen von der B3 in die Otto-Hahn-Straße hat ein 58 Jahre alter VW-Fahrer am Dienstagvormittag einen bevorrechtigen Fahrradfahrer übersehen. Der 61-jährige Radler befuhr ordnungsgemäß den dortigen Radstreifen und stürzte durch die Kollision mit dem VW-Caddy auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die von Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes an der Unfallstelle versorgt wurden. Während sich die Instandsetzungskosten am Fahrrad auf etwa 200 Euro belaufen dürften, ist am VW-Caddy nach erster Betrachtung kein Schaden entstanden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell