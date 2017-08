POL-OG: Rastatt - Ein Spalt reicht aus

Rastatt (ots) - Ein geöffneter Spalt an der Fensterscheibe eines VW hatte am Dienstagabend ungeahnte Folgen. Der Fahrer hatte nicht damit gerechnet, dass ein Unbekannter die Gelegenheit nutzte und das Fahrzeug zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr entriegelte. Ein im Fußraum deponierter Rucksack, sowie ein Koffer aus dem verschlossenen Kofferraum waren das Ziel eines Unbekannten. Letztendlich musste der Autofahrer einen Laptop, ein Tablet, persönliche Gegenstände und seinen Österreichischen Reisepass, alles im Wert von etwa 2.000 Euro, als gestohlen melden. Am VW entstand kein Sachschaden, Hinweise auf den unbekannten Dieb aus der Lyzeumstraße gibt es nicht.

