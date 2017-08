POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrt genommen

Baden-Baden (ots) - Beim Einbiegen auf die L84a in Richtung Baden-Baden übersah ein Autofahrer am Dienstag kurz vor 21 Uhr eine bevorrechtigte Motorradfahrerin. Der Fahrer stand mit seinem Wagen an der Einfahrt zum Golf Club und wollte nach rechts Richtung Innenstadt einfahren, als er mit der Krad-Fahrerin zusammen stieß. Die 33-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstand, wurden durch zwei Abschleppunternehmen in die Werkstatt gebracht.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell