POL-OG: Lahr - "Autsch"

Lahr (ots) - Seine gutgemeinte Höflichkeit hatte für einen Senior am Dienstagmittag in der Lahrer Straße eine schmerzhaften "Begegnung" mit einer Plexiglasscheibe zur Folge. Beim Befahren des Radwegs in Richtung Lahr wollte der betagte Herr gegen 13.40 Uhr an einer Engstelle im Bereich der Sulzberghalle einer entgegenkommenden Frau mit zwei Kleinkindern Platz machen. Hierzu wählte der 78-Jährige den Weg durch ein dortiges Haltestellenhäuschen. Hierbei prallte der Radler gegen eine aus Plexiglas bestehende Seitenwand und verletzte sich im Gesicht. Er musste mit einem Rettungswagen in das Ortenauklinikum Lahr gebracht werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell