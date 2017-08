POL-OG: Kehl, Kork - Durch Fenster eingestiegen

Kehl (ots) - Unbekannte nutzten am Dienstagabend ein offenstehendes Fenster eines Landgasthofs in der Landstraße aus, um die dort untergebrachten Hotelgäste zu bestehlen. Beim Verlassen ihres im Erdgeschoss befindlichen Zimmers ließen die beiden betagten Damen das Fenster geöffnet und bemerkten bei ihrer Rückkehr das Fehlen einer Reisetasche samt Inhalt. Außer verschiedenen Ausweisdokumenten und Bargeld fielen dem Langfinger auch Kleidungsstücke in die Hände. Der Diebstahlschaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Wer in der Zeit zwischen 18.45 Uhr 22.15 Uhr verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851/893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl.

