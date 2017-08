POL-OG: Offenburg - Brennender Unrat

Offenburg (ots) - Die Ursache eines Brandes im Inneren zweier Messingskulpturen (´Werres-Vögel´) in den heutigen Morgenstunden in der Hauptstraße ist noch unklar. Fest steht bislang, dass der vermutlich über die Jahre angesammelte Unrat im Inneren der beiden Vögel kurz vor 1 Uhr in Brand geraten war. Da erste Löschversuche der hinzugerufenen Polizeibeamten aus dem nahegelegenen Revier mit dem Inhalt mehrerer Wassereimer nicht zum gewünschten Erfolg führten und das Metall durch die Flammen bedenkliche Temperaturen aufwies, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand im Bauch der beliebten Statuen zu löschen und die erhitzten ´Offenburger Vogelmenschen´ abzukühlen. Die Höhe des möglicherweise entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. /pb

