POL-OG: Durmersheim - Von Sonne geblendet?

Durmersheim (ots) - Möglicherweise hat die tiefstehende Sonne dazu beigetragen, dass es am heutigen Morgen zum Zusammenstoß zweier Autos auf der B 36 kam. Eine Polo-Fahrerin bog gegen 7.30 Uhr von der Malscher Straße nach links in Richtung der Bundesstraße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Audi, der von einer Frau mittleren Alters gelenkt wurde. Durch die Kollision wurden beide Frauen verletzt und mussten mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf zirka 21.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe machten eine Fahrbahnreinigung durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei notwendig. Eine Straßensperrung hierzu war nicht erforderlich.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell