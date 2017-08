POL-OG: Baden-Baden - Polizeibeamter nach Einsatz leicht verletzt

Baden-Baden (ots) - Der psychische Ausnahmezustand eines 32 Jahre alten Mannes führte am Montagvormittag zu einem Polizeieinsatz am Leopoldsplatz. Den hinzugerufenen Ordnungshütern gelang es kurz nach 10.30 Uhr den laut schreienden Mann zu beruhigen und zur Dienststelle zu bringen. Von dort versuchte er jedoch plötzlich zu flüchten und musste von einem Beamten aufgehalten werden. Hierbei stürzten sowohl der Polizeibeamte als auch der 32-Jährige zu Boden, wobei sich der Polizist am Knie verletzte und sich im Klinikum Mittelbaden behandeln lassen musste. Der unter starken Stimmungsschwankungen leidende Mann wurde später in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell