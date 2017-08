POL-OG: Rheinau - Rechts vor links

Rheinau (ots) - Ein Gesamtschaden von ungefähr 10.000 Euro ist die Bilanz eines Zusammenpralls zweier Autos am Montagmorgen an der Feldkreuzung der verlängerten Kronenstraße und der verlängerten Ziegelstraße. Ein 25 Jahre alter VW-Fahrer missachtete kurz nach 7 Uhr die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Ford-Lenkers. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld abgewiesen. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beamte des Polizeipostens Rheinau kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell