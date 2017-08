POL-OG: Baden-Baden - Küchenbrand fordert zwei Leichtverletzte

Baden-Baden (ots) - Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren erlitten am heutigen Nachmittag bei der Zubereitung eines Mittagessens kurz nach 14 Uhr leichte Brandverletzungen. Die beiden erhitzten in einer Wohnung der Königsberger Straße Fett in einer Pfanne, welches sich in der Folge entzündete. In mutiger Absicht das Feuer zu löschen, schwappten heiße Fettspritzer über und führten zu den Brandverletzungen an den Beinen der Kinder. Die Mädchen wurden mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in die Stadtklinik Baden-Baden gebracht. Ein Eingreifen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden war nicht mehr erforderlich. Der Sachschaden am Kücheninventar dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Sinzheimer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell