POL-OG: Offenburg/Appenweier, A5 - Alleinbeteiligt - update

Offenburg (ots) - Als Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn kann nach derzeitigen Erkenntnissen ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Der leicht verletzte 50-jährige Unfallfahrer kam nach der Rettung aus dem Sattelzug zur Beobachtung ins Offenburger Klinikum. Die Bergungsmaßnahmen des Sattelzuges konnten am Vormittag vom parallel verlaufenden Wirtschaftsweg aus durchgeführt werden, so dass sich die Behinderungen auf der Autobahn in Fahrtrichtung Süden schnell auflösten. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer von dem verunglückten Lastwagen verschiedene Bildaufnahmen und Filmsequenzen über ihr Handy fertigten, wurde ein Lkw-Fahrer von der Polizeistreife noch vor Ort belangt. Für das Filmen während der Fahrt wird er nun mit einer Geldstrafe von 60 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen müssen.

POL-OG: Offenburg/Appenweier, A5 - Alleinbeteiligt

Offenburg/Appenweier - Der Fahrer eines Sattelzuges kam am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache kurz nach der Abfahrt Appenweier nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb in einem Graben zwischen der Fahrbahn und einem parallel verlaufenden Wirtschaftsweg stecken. Der verletzte Fahrer konnte aufgrund der klemmenden Tür sein Fahrzeug nicht sofort verlassen und wurde von Ersthelfern befreit. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes kümmerten sich um den verunfallten Lastwagen und den Verletzten, der zur Beobachtung ins Klinikum nach Offenburg kam. Für die Unfallaufnahme der Polizei ist derzeit die rechte Fahrspur sowie der Standstreifen gesperrt. Der Verkehr staut sich zwischen Appenweier und Offenburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern.

