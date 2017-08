POL-OG: Offenburg - Herumgelungert, Platzverweis

Offenburg (ots) - Verschiedenen Anwohnern der Waldstraße fiel am Sonntagabend und am späten Montagvormittag ein Jugendlicher auf, der gesteigertes Interesse an den dortigen Wohnhäusern zeigte. Der 18-Jährige soll sich aber nicht nur in verschiedenen Hofeinfahrten herumgetrieben haben, sondern auch versucht haben, an geparkten Fahrzeugen die Tür zu öffnen. Das suspekte Verhalten des Mannes animierte die Bewohner dazu, polizeiliche Hilfe einzufordern. Im Zuge einer Personenkontrolle konnte dem Teenager nach bisherigen Erkenntnissen kein strafbares Handeln nachgewiesen werden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und bei Nichtbeachtung die Ingewahrsamnahme angedroht.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell