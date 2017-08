POL-OG: Achern - Frontalkollision

Achern (ots) - Eine 62 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem VW auf der B 3 bei Fautenbach kurz vor 15 Uhr in den Gegenverkehr geraten. Ein auf Höhe der Schwerwiller Straße entgegenkommender 65-jähriger Peugeot-Lenker hatte keine Möglichkeit mehr dem Wagen der Frau auszuweichen. Durch die Kollision zogen sich die Unfallverursacherin und die 64 Jahre alte Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zu. An beiden Autos dürften wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro entstanden sein. /pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell