POL-OG: Gutach - Gestürzter Motorradfahrer

Gutach (ots) - Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am frühen Montagabend auf der L 107 schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte um 20 Uhr auf seinem Weg in Richtung Prechtal vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Yamaha verloren, war in einer Linkskurve neben die Fahrbahn geraten und auf einem angrenzenden Waldweg gestürzt. Der Sachschaden wird auf etwa 3 000 Euro geschätzt. Der Biker wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung zur stationären Betreuung ins Ortenauklinikum Wolfach gebracht.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell