POL-OG: Offenburg - Erfreulicher Hausbesuch

Offenburg (ots) - Dass ein polizeilicher Hausbesuch durchaus Freude bereiten kann, hat am frühen Montagabend eine Streifenbesatzung an einer Wohnung in der Südweststadt bewiesen. Die klingelnden Ordnungshüter konnten der erstaunten Bewohnerin ihren Geldbeutel samt Inhalt überreichen. Die prall gefüllte Börse wurde kurz zuvor von einem ehrlichen Finder vor der Filiale eines Kreditinstitutes in der Berliner Straße entdeckt und darauf bei der Polizei abgegeben.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell