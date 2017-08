POL-OG: Gaggenau - Ermittlungen nach Unfallflucht

Gaggenau (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben nach dem Sturz eines Motorradfahrers am Montagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Biker war um 15.45 Uhr mit seiner Harley an der Kreuzung zur Hischgasse gestürzt, nachdem er dort einem VW-Polo ausweichen musste. Dessen 20 Jahre alter Fahrer hatte sich weder um die zu gewährende Vorfahrt noch um den gestürzten Motorradfahrer gekümmert. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 600 Euro. Verletzt wurde niemand.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell