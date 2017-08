POL-OG: Bühl - Beschädigt und weggefahren

Bühl (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagmorgen zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Güterstraße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten schwarzen Opel Astra, der dabei an der hinteren linken Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher gibt es nicht, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell