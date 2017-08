POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Schlägerei

Lahr (ots) - Die unfriedliche Begegnung zweier Männer im Alter von 19 und 46 Jahren zog am frühen Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz in einem Hotel am Sonnenplatz nach sich. Die Streitenden waren aus noch unbekannten Gründen kurz nach 13.30 Uhr derart aneinander geraten, dass der 19 Jährige mit leichten Blessuren zur Behandlung ins Ortenauklinikum Lahr gebracht werden musste. Beide Beteiligte erwarten Strafanzeigen.

