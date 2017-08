POL-OG: Achern - Unfall im Kreisverkehr

Achern (ots) - Rund 5 000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall am Sonntagvormittag im Kreisverkehr nahe der Autobahnanschlussstelle Achern in Richtung Karlsruhe entstanden. Ein Mercedes-Lenker war dort um 10.45 Uhr mit dem BMW eines 63-Jährigen zusammengestoßen. Beide Autos mussten an den Abschlepphaken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell