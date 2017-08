POL-OG: Haslach - Teures Missgeschick

Haslach (ots) - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend beim Rangieren mit seinem VW in der Alten Eisenbahnstraße mit einem Mauerstück und einem davor installierten Zigarettenautomat zusammengestoßen. Während Haus und Automat weitestgehend unversehrt blieben, wurde am Auto des Mannes die komplette hintere Fahrzeugseite aufgerissen. Der so verursachte Schaden dürfte die Tausende gehen. Verletzt wurde niemand.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell