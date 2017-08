POL-OG: Rheinau, Honau - Unfallflucht

Rheinau (ots) - Der noch unbekannte Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Citroen hat am Sonntagnachmittag einen Unfall am Badesee Honau verursacht. Der Gesuchte war gegen 14.20 Uhr beim Rangieren gegen einen abgestellten Roller gefahren, der hierdurch gegen einen daneben geparkten VW-Bus kippte. Dessen Besitzer wird zur Instandsetzung des Schadens etwa 1 000 Euro aufbringen müssen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell