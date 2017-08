POL-OG: Lahr - Zapfschlauch herausgerissen

Lahr (ots) - Ein Tankstopp in der Einsteinallee wird einem schweizer Touristen vermutlich noch etwas länger in Erinnerung bleiben. Der 34 Jahre alte Mann wollte am Sonntag kurz vor Mitternacht seinen VW Passat mit Diesel befüllen und steckte hierzu den Zapfschlauch in den Tankstutzen seines Wagens. Plötzlich erinnerte sich der Durchreisende daran, dass ihm das nötige Zahlungsmittel fehlte. Gedankenverloren setzte sich der Mittdreißiger in sein Auto und fuhr los. Als Anhängsel riss er hierbei den Zapfhahn mitsamt dem Schlauch aus der Zapfsäule. Die damit verbundenen Geräusche dürften den jungen Mann in die Realität zurückgeholt haben. Verletzt wurde niemand; Kraftstoff lief glücklicherweise nicht aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell