POL-OG: Lichtenau - Rucksack aus Auto gestohlen

Lichtenau (ots) - Ein Ford Focus war am Sonntagnachmittag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr das Objekt der Begierde eines Langfingers. Der Unbekannte schlug an dem unweit der Natorampe an der K3757 abgestellten Wagen die Beifahrerscheibe ein und entwendete einen auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack. Während sich der Diebstahlschaden mit rund 20 Euro in Grenzen hielt, müssen für die Reparatur des Fahrzeugs etwa 500 Euro aufgebracht werden. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

