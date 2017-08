POL-OG: Baden-Baden - Mutwillig beschädigt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - Eine Streife des Polizeireviers Baden-Baden wurde in der Nacht auf Montag auf eine beschädigte Schranke zur Ein- und Ausfahrt in die Lichtentaler Allee beim Stadtmuseum aufmerksam. Der Schrankenbalken wurde offensichtlich mutwillig verbogen und fast komplett abgeknickt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Schranke bereits seit Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in ihrer Funktion beeinträchtigt war. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221/680-0 zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell