POL-OG: Zell am Harmersbach - Vom Fahrrad gefallen

Zell am Harmersbach (ots) - Nach dem Konsum einer nicht unerheblichen Menge Alkohol machte sich am Samstagnachmittag ein Mann mit seinem Fahrrad auf den Weg. Auf der Nordracher Straße kippte der Betrunkene laut Zeugen gegen 15.40 Uhr nach rechts, fiel vom Fahrrad und blieb regungslos am Boden liegen. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung forderte die Besatzung des Rettungsdienstes polizeiliche Hilfe an. Ein Alkoholtest ergab eine Beeinträchtigung von über drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Da keine Bezugspersonen erreicht werden konnten, die sich um den stark alkoholisierten Mann kümmerten, wurde er in der Gewahrsamszelle beim Revier in Haslach untergebracht. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird folgen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell