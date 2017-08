POL-OG: Kehl - Bestohlen

Kehl (ots) - Über hundert Euro Bargeld wurden am vergangenen Wochenende aus der Schreibtischschublade einer Praxis in der Ludwig-Trick-Straße entwendet. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 20 Uhr Zutritt zu den Praxisräumen. Da keine Einbruchsspuren erkennbar waren, ist noch unklar wie die Einbrecher in die Räumlichkeiten gekommen sind.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell