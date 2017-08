POL-OG: Kehl - An Softair-Pistole hantiert

Kehl (ots) - Ein Anwohner beobachtete am Sonntagabend in der Gartenstraße eine vierköpfige Jugendgruppe, die offensichtlich an einer Waffe hantierte. Die alarmierte Polizeistreife konnte die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in der Flurstraße einer Kontrolle unterziehen. Unter einem Gebüsch unweit der Kontrollstelle fanden die Polizisten eine Umhängetasche, worin sich eine waffenscheinpflichtige Softair-Pistole befand. Der Eigentümer der Waffe wurde anhand eines mit Namen gravierten Goldanhängers, welcher sich ebenfalls in der Tasche befand, identifiziert. Zudem konnte in der Hosentasche des 16-Jährigen noch die dazugehörige Munition aufgefunden werden. Der Jugendliche muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Pistole wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell