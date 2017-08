POL-OG: Rastatt - Polizeibeamte beleidigt

Rastatt (ots) - Das fragwürdige Verhalten eines Passanten mündete am Sonntagnachmittag in der Überstellung des Mannes in eine Fachklinik und in einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Fußgänger hatte sich um 16.30 Uhr aus heiterem Himmel aggressiv und beleidigend gegen zwei Polizeibeamte in der Lyzeumstraße gewandt. Die beiden Ordnungshüter waren dort gerade dabei, die Spuren nach einer kurz zuvor zur Anzeige gebrachten Unfallflucht zu sichern. Nachdem mehrfach zum Ausdruck gebrachte Platzverweise an den Verbalattacken des Fremden abgeprallt waren und auch keinerlei Interesse an einem vernünftigen Dialog zu erkennen war, musste der Mittfünfziger in Gewahrsam genommen und in ärztliche Obhut übergeben werden.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell