POL-OG: Baden-Baden - Gleitschirmflieger abgestürzt

Baden-Baden (ots) - Der Flug eines Gleitschirmpiloten war am Sonntagnachmittag nur von kurzer Dauer. Der 30-Jährige geriet kurz vor 14 Uhr unmittelbar nach dem Start ins Trudeln und landete in einem Baum. Möglicherweise hatten sich die Leinen des Schirms zuvor in anderen Gewächsen unweit des Startplatzes am Merkuriusberg verheddert. Dem Pilot gelang es sich alleine aus seiner misslichen Lage zu befreien. Bei der Bergung seines Fluggerätes wurde er von Helfern der Feuerwehr und der Bergwacht unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell