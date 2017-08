POL-OG: Baden-Baden - Durstige Diebe

Baden-Baden (ots) - Das Augenmerk noch unbekannter Langfinger galt am vergangenen Wochenende neben der Wechselgeldkasse dem in mehreren Kühlschränken eines Biergartens in der Aumattstraße gelagerten Alkohol. Die Diebe brachen in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag mehrere Kühlschränke und einen Küchenwagen auf. Danach gelang den durstigen Dieben mit mehreren Flaschen und einem geringen Wechselgeldbetrag die Flucht. Der Sach- und Diebstahlschaden beträgt insgesamt etwa 400 Euro.

/pb

