POL-OG: Forbach, Langenbrand - Einbrechern gelingt die Flucht

Forbach (ots) - Zwei Einbrechern ist heute Morgen in letzter Sekunde die Flucht von einem Firmengelände in der Straße `Wolfsheck´ gelungen. Die beiden Unbekannten wurden von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma und der Polizei dabei ertappt, wie sie sich kurz vor 4 Uhr an einem leerstehenden Bürogebäude zu schaffen machten. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Streifenbesatzungen und im Zuge der Durchsuchung des unübersichtlichen Geländes gelang den beiden Langfingern unter Zurücklassung ihres Einbruchswerkzeuges die Flucht. Der am Gebäude verursachte Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

