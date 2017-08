POL-OG: Achern - 300 Liter Diesel entwendet

Achern (ots) - Die Weiterfahrt eines litauischen Sattelzuges vom Parkplatz Brachfeld an der A 5 in Richtung Norden dürfte sich heute Morgen verzögern. Unbekannte hatten in den frühen Morgenstunden den Tank des 40-Tonners geknackt und danach rund 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Der so verursachte Schaden dürfte etwa 400 Euro betragen. Von Tätern und Treibstoff fehlt jede Spur.

/pb

