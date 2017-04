POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Rust - Ungebetene Gäste

Nachdem sie ein Fenster im Keller aufgehebelt hatten, gelangten bislang Unbekannte in eine Pension im Mittelfeld. An der Rezeption stahlen sie eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Tatzeit liegt zwischen Montag und Mittwochmittag. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Lahr - Blechschaden

Einen Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro notierten die Beamten des Reviers Lahr am Mittwoch gegen 12 Uhr bei der Unfallaufnahme in der Stefanienstraße. Ein Mercedes-Fahrer wollte an der dortigen Einmündung nach links in die Seminarstraße einbiegen, als der Senior einen entgegen kommenden Opel-Fahrer übersah. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Mahlberg - Zeugen nach Einbruch gesucht

Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim. Gleich zwei Anwesen wurden im Schubartweg am Mittwoch von Einbrechern heimgesucht. In einem Fall gelangten sie über die Terrassentür ins Anwesen, im anderen Fall hebelten sie ein Fenster auf. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, steht noch nicht fest. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 22.30 Uhr im Bereich des Schubartwegs unterwegs waren und sich hierbei verdächtig verhielten? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 07822-446950 entgegen.

Kippenheim - Bargeld entwendet

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einem Schnellimbiss in der Poststraße neben einer Kasse auch die beiden Spielautomaten gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Der Einbruch wurde gegen 03.20 Uhr festgestellt. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell