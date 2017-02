POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg

Rastatt (ots) - Rastatt - Vorläufige Festnahme nach Raubüberfall

Unter Vorhalt eines Messers bedrohte am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr ein dunkel bekleideter Mann eine Angestellte eines Spielkasinos in der Bahnhofstraß und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm die Bedienstete mehrere Hundert Euro übergeben hatte, flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung. Aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndung und einer zeitnah durchgeführten Nachbarschaftsbefragung, erlangten die Ermittler Hinweise auf den Gesuchten. Kurze Zeit später konnte dann ein amtsbekannter 29-Jähriger aus dem Landkreis Rastatt von Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Vernehmung legte er ein Geständnis ab. Er wird am Samstagvormittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell