POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden und Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Uhr und Tasche geraubt

Am Donnerstag meldete sich ein Jugendlicher mit seinem Erziehungsberechtigen auf dem Polizeirevier in Baden-Baden und gab an, am Vorabend gegen 17.30 Uhr ausgeraubt worden zu sein. Der Überfall, so der junge Mann, habe sich in der Weststadt ereignet, wo er von zwei Heranwachsenden überfallen worden sein soll. Diese hätten mit einem Teleskopschlagstock auf ihn eingeschlagen und ihm dann seine Tasche sowie seine Uhr geraubt. Die beiden Täter waren dem Jugendlichen bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Baden-Baden - Zwei Verletzt

Aus Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte eine Renault-Fahrerin auf der K9617 einen Verkehrsunfall. Die 19-Jährige war mit ihrem Clio von Sandweier kommend in Richtung B3 unterwegs, als ihr Fahrzeug kurz vor der Einmündung zur B3 in der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzleitplanke prallte. Die Fahrerin sowie eine 18 Jahre Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten des Reviers Baden-Baden am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr auf 5.000 Euro.

Bühl, Eisenstal - Einbruch

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten im Laufe des Donnerstags unbekannte Einbrecher in der Altschweierer Straße aus. Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, gelangten sie in das Einfamilienhaus. Zu ihrer Beute zählen eine Uhr sowie ein Ring. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Beamten des Reviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Baden-Baden - Richtig reagiert

Obwohl sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab, wurde am Mittwoch eine Seniorin während des Telefonats misstrauisch und beendete das Gespräch. Der Unbekannte teilte der Dame mit, dass angeblich in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden wäre und in diesem Zusammenhang seien zwei Täter festgenommen worden. Da sich nach Angaben des Anrufers noch ein Täter auf der Flucht befinden würde, solle sie ihre Ersparnisse vom Konto abheben. Zeitnah würden das Geld dann von der Polizei zur Sicherheit vor dem Flüchtigen abgeholt. Nun erkannte die Angerufene, dass es sich um einen Betrüger handelte und legte auf. Die Polizei weist daraufhin, dass am Telefon keine Abklärungen dieser Art geführt werden. Zudem fordert die Polizei zu keinem Zeitpunkt dazu auf, Erspartes von einem Konto abzuheben und zu übergeben. Seien sie misstrauisch bei solchen Telefonaten und versichern sie sich selbst bei der Polizei, wenn sie Anrufe dieser Art erhalten sollten.

Lichtenau - Airbag ausgelöst

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte am Donnerstagmittag ein Opel-Fahrer an der Kreuzung K3744/Wörthstraße/Werner-Wild-Straße einem Lkw auszuweichen. Dieser war von Lichtenau kommend in Richtung Grauelsbaum unterwegs. An der Kreuzung hatte er die Vorfahrt des Pkw-Fahrers missachtet. Beim Ausweichmanöver stieß der Opel-Lenker gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich hierbei leicht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

