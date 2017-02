POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Motorbrand

Für einen VW-Golf war am Donnerstagabend um 17.35 Uhr seine Fahrt für immer beendet. Zunächst war der Motor des Pkws in Brand geraten. Am Ende jedoch hieß es für das Auto: Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Rastatt war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann an der Kreuzung Berliner Ring / Karlsruher Straße im Einsatz.

Rastatt - Vorfahrtsverletzung

Weil er die Vorfahrt einer Nissan-Fahrerin missachtet hatte, verursachte am Donnerstag kurz vor 22 Uhr ein Ford-Fahrer einen Unfall mit 5.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher befuhr die Lochfeldstraße in Richtung Rauentaler Straße. An der dortigen Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten Nissan-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge mussten an den Abschlepphaken.

Ötigheim - Abgehauen

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Donnerstagabend eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße geklärt werden. Dieser hatte beobachtet, wie ein VW-Fahrer einen geparkten Markengefährten streifte , Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachte und seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Flüchtigen. Diesen erwartet nun eine Anzeige.

Gaggenau, Hörden - "Schnurren" in der Flößerhalle

Am Donnerstagabend fand das sogenannte "Schnurren" in der Flößerhalle statt. Die Veranstaltung war gut besucht. Am späten Abend kam es dann vor der Halle unter den anwesenden Gästen aufgrund ihrer Alkoholisierung zu verbalen Streitigkeiten, die durch Beamten vor Ort geklärt werden konnten. Neben deeskalierten Gesprächen mussten die Polizisten vier Jugendlich an ihre Eltern überstellen, da diese deutlich zu tief ins Glas geschaut hatten und einem Promillewert zwischen einem und 1,6 Promille aufwiesen. Zu Straftaten kam es nicht. Auch ein `HaLt-Team` war im Präventiv-Einsatz. Neben Polizeibeamten bestehen diese Teams aus Sozialarbeitern und ehrenamtlichen Helfern.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell