POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern und Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Motorhaube zerkratzt, Zeugen gesucht Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Reviers Kehl. Am Donnerstagmittag wurde zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr die Motorhaube eines geparkten Audi Coupe beschädigt. Der blaue Flitzer stand zum Tatzeitpunkt im Parkhaus des City Centers in der Blumenstraße. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit den ermittelnden Beamten unter Telefon 07851-893 200 in Verbindung.

Kehl - Volltrunken Seinen Rausch musste ein 48 Jahre alter Mann am Donnerstag in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers Kehl ausschlafen. Er war am zur Mittagszeit in der Blumenstraße gestürzt, nachdem er deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Da er sich nicht mehr alleine auf den Beinen halten konnte und getragen werden musste, wurde er in Gewahrsam genommen.

Sasbachwalden - Unfallflucht Nachdem ein ordnungsgemäß geparkter Ford in der Straße "In den Erlen" beschädigt worden war, entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Der Unfall dürfte sich in der Nacht auf Freitag ereignet haben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

Achern - Betrunken verunfallt Einen Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro verursachte am Donnerstag eine Seat-Fahrerin bei einem Unfall in der Kirchstraße. Sie war gegen 23 Uhr in Richtung Rosenstraße unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, drei Steinpoller beschädigte und anschließend unverletzt mit ihrem Fahrzeug zum Stillstand kam. Vermutlich dürfte die alkoholische Beeinflussung der Dame von mehr als 1,4 Promille mit unfallursächlich gewesen sein. Neben einer Blutprobe musste die Unfallfahrerin auch ihren Führerschein abgeben.

Ottenhöfen - Leicht verletzt Alleinbeteiligt kam eine 61 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Donnerstag von der Fahrbahn ab. Gegen 17.15 Uhr war sie auf der Hauptstraße unterwegs, als sie Höhe eines Gasthauses zunächst nach rechts von der Straße abkam. Dort kollidierte sie mit einer Steinmauer, ihr Fahrzeug wurde nach links abgewiesen und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen. Der Pkw musste mit einer Schadenshöhe von 8.000 Euro an den Abschlepphaken. Die Fahrerin wurde vorsorglich im Krankenhaus medizinisch behandelt.

Bad Peterstal-Griesbach - Ohne Führerschein Als er in der Renchtalstraße in Bad Peterstal kontrolliert wurde, konnte am Donnerstag ein Autofahrer keinen Führerschein vorweisen. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach der Kontrolle gegen 15 Uhr musste er sein Fahrzeug stehen lassen.

