POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg und Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Alkoholisiert unterwegs Ein Alkoholtest in der Kinzigstraße erbrachte am Freitag gegen 00.40 Uhr bei einem Mercedes-Fahrer einen Wert von über 1,5 Promille. Dem 41 Jahre alten Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstattet.

Offenburg - Ins Wasser gestürzt Kurz nach 19 Uhr wurde am Donnerstag ein älterer Herr von Ersthelfern aus dem Mühlbach gerettet. Warum der Senior ins Wasser stürzte ist nicht bekannt. Da er sich beim Sturz leicht verletzte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Offenburg - Weiterfahrt untersagt Nach einer Kontrolle um 01.50 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße musste einem Nissan-Fahrer in der Nacht auf Freitag die Weiterfahrt untersagt werden. Der 29-Jährige hatte sich mit mehr als 0,5 Promille hinter das Lenkrad seines Pkws gesetzt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Stadt Offenburg wurde vorgelegt.

Neuried, Altenheim - Einbruch Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstagabend ein Bewohner in der Großriedgasse als er nach Hause kam. Während seiner Abwesenheit stiegen unbekannte Einbrecher im Laufe des Tages in seine Wohnung ein und stahlen neben persönlichen Papieren auch Bargeld. Sie hatten zuvor eine Leiter als Aufstiegshilfe an die Hauswand gestellt, anschließend ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Anwesen gelangt. Der entstanden Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen.

Offenburg - Sturzbetrunken Zu seinem eigenen Schutz musste in der Nacht auf Freitag ein junger Mann in Gewahrsam genommen werden. Nachdem Passanten in der Okenstraße eine sturzbetrunkene Person gemeldet hatten, konnte vor Ort ein 20-Jähriger angetroffen werden. Da er sich nicht mehr alleine auf seinen Beinen halten konnte, gestützt werden musste und keine Angaben darüber machen konnte, wo er zu Hause war, wurde ihm die kostenpflichtige Übernachtung in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers Offenburg ermöglicht.

Offenburg - Ungebetene Gäste Vermutlich durch die ausgelöste akustische Alarmanlage wurden am Donnerstag um 23.38 Uhr Einbrecher von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten. Sie hatten am Kirchplatz versucht in eine Firma einzubrechen. Als sie sich an der Eingangstür zu schaffen machten, löste der Alarm aus. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen.

