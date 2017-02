POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Kippenheim - Einbruch Ungebetene Gäste suchten in der Nacht auf Freitag eine Apotheke in der Allmendstraße auf. Nachdem sie die Glasscheibe der Eingangstür aufgedrückt hatten, gelangten sie in die Geschäftsräume. Als sie bemerkten, dass die Kasseneinsätze geleert waren, verließen sie ohne Beute die Tatörtlichkeit. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Lahr, Kippenheimheimweiler - Betrunken und Widerstand geleistet Nicht einverstanden zeigte sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr eine BMW-Fahrerin mit den Maßnahmen einer Kontrolle. Die Frau war auf der K5342 von Kippenheim unterwegs, als sie aufgrund ihrer Fahrweise angehalten werden sollte. Nachdem sie in die Kaiserwaldstraße abgebogen war, konnte sie kontrolliert werden. Der Grund für ihre Schlangenlinienfahrt stand schnell fest, sie hatte deutlich zu tief ins Glas geschaut. Als sie die Beamten aufs Revier begleiten sollte, leistete sie Widerstand. Erst nachdem ihr die Handschließen angelegt waren, konnte sie zum Revier gebracht werden. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. In den nächsten Tagen wird sie nun Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.

Ettenheim - Rollerfahrer verletzt Weil sie die Einfahrt zum Parkplatz im Kreuzerweg verpasste, setzte am Donnerstagmittag eine Mercedes-Fahrer ihren Pkw zurück ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein hinter der 50-Jährigen fahrender Rollerlenker versuchte noch nach links auszuweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte hierbei jedoch und verletzte sich leicht. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim notierten bei der Unfallaufnahme gegen 14.30 Uhr eine Sachschadenshöhe von 500 Euro an dem Zweirad.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell