POL-OG: Appenweier - Schwerer Unfall auf der Autobahn

Offenburg (ots) - Auf der Nordfahrbahn der Autobahn A5 kam es am Morgen gegen 8 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf Höhe Fautenbach stand ein Lastzug wegen einer Panne auf den Seitenstreifen, sowie ein Sprinter mit Anhänger, der seinen Firmenkollegen bei der Pannenbehebung absicherte. Ein auf der rechten Fahrspur fahrender Sattelzug kam beim Vorbeifahren trotz ausreichend abgesicherter Unfallstelle zu weit nach rechts, kollidiert mit dem Sprinter samt Anhänger und reißt diesen auf der linken Seite auf. Im Anschluss prallt der Sattelschlepper auf den mit Bauholz beladenen Anhänger des Pannen-LKW, so dass dieser abgehängt wird. Dadurch drehte sich die Zugmaschine des Pannen-LKW und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der unfallverursachende Sattelzug kommt rechts neben der Fahrbahn im Grünbereich zum Stehen. Durch die Kollision werden die Fahrer der beiden Lastwagen schwerverletzt und in Kliniken nach Baden-Baden und Offenburg gebracht. Drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Autobahn 5 wurde für die Rettungsmaßnahmen zwischen Appenweier und Achern vorübergehend gesperrt, ist inzwischen aber wieder einspurig befahrbar. Eine Abschleppfirma verschafft sich derzeit einen Überblick über die Bergung der Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei weit über 100.000 Euro.

