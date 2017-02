POL-OG: Offenburg - Brand - update

Offenburg (ots) - Nach dem Brand in dem Obdachlosenwohnheim am vergangenen Wochenende wird seit gestern ein Bewohner vermisst. Die Polizei hat im Laufe der Woche alle Bewohner persönlich angetroffen, den 61-jährigen Vermissten allerdings nicht. Neben der Abklärung möglicher Hinwendungsorte des Mannes kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes in seiner Dachwohnung war. Die Kriminalpolizei Offenburg hat heute die Ermittlungen übernommen und den Brandplatz beschlagnahmt, somit ist der Zutritt für Unberechtigte verboten. Die Polizei Offenburg erhofft sich im Rahmen der Ermittlungen Gewissheit über den Verbleib des Vermissten zu bekommen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell