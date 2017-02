POL-OG: Berghaupten - Auf der falschen Seite unterwegs

Offenburg (ots) - Eine ältere Frau war am Donnerstag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der falschen Fahrbahn der B33 in Richtung Kinzigtal unterwegs. Da die Fahrerin auf der falschen Seite unterwegs war, kamen ihr verschiedene Autos entgegen. Eine Renault-Fahrerin war auf Höhe Baggersee Zunsweier gerade im Begriff einen Dacia in Richtung Offenburg zu überholen, als ihr die Falschfahrerin entgegen kam. Um eine Kollision zu verhindern, mussten beide zunächst ausweichen, prallten gegen die Leitplanke und anschließend zusammen. Die Verursacherin fuhr weiter und verließ die B33 auf Höhe des Baggersees. Nach Zeugenhinweisen konnte die Verursacherin von der Polizei im Bereich des Baggersees beim Spazierengehen mit ihrem Hund angetroffen werden. Die Beamten nahmen die Autofahrerin mit zum Polizeiposten nach Gengenbach. Nach der Vernehmung wurde die ältere Frau nach Hause entlassen, der Führerschein blieb bei der Polizei. Durch den Unfall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt und ins Klinikum Offenburg gebracht, das Paar im Dacia blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, beträgt etwa 20.000 Euro. Es ist möglich, dass noch weitere Autofahrer gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Gengenbach unter Telefon 07803/9662-0 zu melden.

/ks

