POL-OG: Offenburg - Widerstandanzeige

Offenburg (ots) - Aggressiv und ungehalten war ein betrunkener Autofahrer am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf dem Polizeirevier in Offenburg. Der Mann war betrunken mit seinem Wagen unterwegs und wurde von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Da sein Alkoholpegel weit über einem Promille lag, wurde er für die Blutentnahme zum Revier in die Hauptstraße gebracht. Neben seinem aggressiven Verhalten, beleidigte der die Beamten mit verschiedensten Schimpfworten. Seine Aggressivität steigerte sich während der Blutentnahme immer weiter, dass er dem Arzt einen Faustschlag verpasste. Als ihn zwei Beamte wieder auf den Stuhl setzen wollten, wehrte er sich so sehr, dass ein Teil einer Tischplatte aus der Verankerung gerissen wurde. Der völlig in Rage geratene 54-jährige Mann schlug und trat gegen verschiedene Beamten und versuchte einen Polizisten zu beißen, was jedoch verhindert werden konnte. Über das zuständige Gericht wurde bis zum Morgen der Gewahrsam in der Zelle angeordnet. Eine Beamtin vom Revier wurde durch die Gewalttätigkeiten des Mannes leicht verletzt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

