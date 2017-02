POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Gut geschlafen

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr meldete sich ein Taxifahrer bei der Polizei. Der Mann stand mit seinem Fahrgast an Bord in Albersbösch und bat um Unterstützung durch die Polizei. Sein betrunkener Fahrgast hatte die Taxifahrt zwar bereits bezahlt, war aber nicht mehr wachzubekommen. Nur durch Rütteln und eine klare Ansprache der Beamten konnte der Schlafende geweckt aus dem Traumland geholt werden. Der Mann gab an, dass er mit dem Taxi aus dem Landkreis Freudenstadt gekommen sei, um seine Freundin in Offenburg zu besuchen. Die Freundin wurde angerufen und nahm kurze Zeit später ihren betrunkenen Freund in die Obhut. Für die längere Standzeit und einen verunreinigten Innenraum verlangte der Fahrer eine Gebühr, die von der Frau entrichtet wurden.

Offenburg - Unfall in Sachschaden

An der Kreuzung Kolpingstraße Ecke Wichernstraße kam es am Donnerstag gegen 11.25 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden. Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrt eines Fahrradfahrers , stieß mit ihm zusammen und brachte ihn dabei zu Fall. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt.

/ks

