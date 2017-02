POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl und Achern

Offenburg (ots) - Achern - Versucht

Der Einbruch in eine Wohnung am Mittwoch in der Acherstraße blieb glücklicher Weise im Versuchsstadium stecken. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr versucht über die Haustür in das Anwesen zu gelangen. An verschiedenen Stellen konnten minimale Hebelspuren festgestellt werden, die Tür wurde zwar beschädigt hielt aber der Gewalteinwirkung stand. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Sasbach -Streitigkeiten eskalierten

Schon seit längerer Zeit gibt es in einem Wohnhaus in Sasbach Unstimmigkeiten zwischen den Bewohnern, bei denen in der Vergangenheit auch das Einschreiten der Polizei aus Achern erforderlich war. In der Nacht zum Freitag attackierte einer der Bewohner einen Nachbarn mit einer Hantelstange aus Metall. Der Angegriffene wehrte sich heftig und konnte Schlimmeres verhindern. Durch die Abwehrhandlung wurde der Nachbar an der Hand leicht verletzt. Grund für den Streit war die nicht eingehaltene Nachtruhe. Erst nachdem auch andere Hausbewohner dazu kamen, ließ der Angreifer von dem Nachbarn ab und drohte den Anwesenden. Nachdem Eintreffen von zwei Polizeistreifen zeigte der sichtlich betrunkene Angreifer keinerlei Einsicht, provozierte erneut und verhinderte wiederholt eine Klärung der Streitigkeiten. Um die Ruhe im Haus wieder herzustellen, wurde er von den Beamten in die Wohnung geschickt. Wenige Minuten später kam der Mann schreiend und wutentbrannt wieder zurück und versuchte erneut auf seinen Nachbarn loszugehen. Das Anlegen der Handschließen, Verbringen zum Polizeirevier, eine Untersuchung durch einen Arzt und die Unterbringung in der Gewahrsamszelle wurde notwendig, um wieder für Ruhe zu sorgen.

Kehl - 18 Artikel gestohlen

Zurückhaltend war eine 17-jährige Ladendiebin nicht gerade, als sie am Mittwoch gegen 16.25 Uhr verschiedenen Gegenstände verbotenerweise in ihre Handtasche einsteckte. Im Wert von 130 Euro ließ die junge Frau insgesamt 18 Drogerieartikel mitgehen. Der Diebstahl wurde durch eine Ladendetektivin entdeckt und die Polizei wurde informiert. Als die junge Frau zur Anzeigenaufnahme auf der Polizeidienststelle war, brach sie zusammen und war zum Teil nicht mehr ansprechbar. Der hinzugezogene Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und nahm sie ins Klinikum Kehl mit, wo sie am Abend wieder entlassen werden konnte.

